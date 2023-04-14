أخبار اليمن : 200 ألف مصلٍ أدوا صلاتي “العشاء والتراويح” بالمسجد الأقصى

200 ألف مصلٍ أدوا صلاتي “العشاء والتراويح” بالمسجد الأقصى
أدى نحو 200 ألف مصل، مساء اليوم الجمعة، صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، في ليلة الـ 24 من شهر رمضان المبارك، رغم عراقيل العدو الصهيوني.
وبحسب موقع (فلسطين أون لاين) ذكرت أوقاف القدس، أن 200 ألف مصلٍ وصلوا إلى المسجد الأقصى المبارك، وأدوا صلاتي العشاء والتراويح.
وأدى آلاف الشبان قسم "حماية المسجد الأقصى" ونصرته وسط تكبيرات وهتافات للمقاومة.
وشهدت بوابات المسجد الأقصى منذ فجر اليوم احتشاد جماهير غفيرة، كما انطلقت مئات المركبات والحافلات من الضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل نحو المسجد الأقصى المبارك للرباط والاعتكاف فيه.
وأدى أكثر من ربع مليون مصلٍ صلاة الجمعة اليوم، في المسجد الأقصى، احتشدوا من القدس والداخل المحتل والضفة الغربية.
ومنذ ساعات الصباح، عرقلت قوات العدو، وصول آلاف الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية إلى مدينة القدس؛ لأداء صلاة الجمعة.
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