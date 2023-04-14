أخبار اليمن : مسيرة جماهيرية حاشدة في صنعاء بيوم القدس العالمي

مسيرة جماهيرية حاشدة في صنعاء بيوم القدس العالميشهدت العاصمة صنعاء اليوم بالرغم من هطول الأمطار، مسيرة جماهيرية كبرى إحياءً ليوم القدس العالمي تحت شعار "الضفة درع القدس".

ورددت الجماهير المحتشدة، الشعارات المؤكدة على أهمية الجهاد في سبيل الله والمشاركة إلى جانب أحرار الأمة لخوض أي معركة فاصلة وحاسمة مع العدو الصهيوني، انتصاراً للقضية الفلسطينية العادلة وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

وحملت الحشود في المسيرة التي ملأت شارعي الستين الشمالي، أعلام دولة فلسطين للتأكيد على المكانة التي تحتلها في نفوس أبناء اليمن، باعتبار القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية والأولى للأمة، ما يستدعي توجيه بوصلة العداء للعدو الحقيقي.

وأكدت الحشود الجماهيرية في المسيرة، تمسك الشعب اليمني بالموقف المناهض للصهاينة الغاصبين ودعماً ومناصرة الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في مواجهة غطرسة واعتداءات العدو الصهيوني، وصولاً إلى تحرير المقدسات والأراضي المحتلة من دنس الصهاينة.

وجدد المشاركون، العهد والوفاء للقدس الشريف ومواصلة دعم الشعب والمقاومة الفلسطينية، والتأكيد على أن قضية فلسطين ستظل القضية المحورية للشعب اليمني وفي سلم أولوياته واهتمامه رغم العدوان.

وأكدوا استمرار الصمود والثبات والتضامن مع أبناء الشعب الفلسطيني في التصدي لجرائم وانتهاكات العدو الصهيوني المغتصب للأراضي والمقدسات الإسلامية، تجسيداً للالتزامات الدينية والإيمانية لنصرة قضايا الأمة وتحرير الأراضي العربية المحتلة.

وعبر المحتشدون عن استنكارهم للاعتداءات الصهيونية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني والقدس الشريف، ما يستوجب تلاحم أبناء الأمة العربية والإسلامية وموقف شعوبها في التصدي لأعداء الإسلام ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني.

ودعوا أحرار الأمة إلى مناصرة الشعب الفلسطيني إزاء ما يتعرض له من جرائم وانتهاكات للمقدسات الإسلامية .. مؤكدين أهمية توحيد الصف لردع الكيان الصهيوني والتنديد بهرولة الأنظمة العملية للتطبيع مع هذا الكيان الغاصب على حساب قضايا الأمة.

وأكد بيان صادر عن المسيرة، تلاه مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى العلامة محمد مفتاح، أن إحياء يوم القدس العالمي، يجعل من قضية فلسطين قضية حاضرة في مشاعر ونفوس أبناء الأمة وفي حالة يقظة دائمة في مواجهة العدو الصهيوني.

واعتبر يوم القدس العالمي، يوماً إسلامياً لاستنهاض عزيمة الشعوب العربية والإسلامية والتوعية بمؤامرات العدو وكيفية مواجهتها حتى تحقيق النصر المبين.

وعدّ البيان فلسطين، البوصلة الصحيحة التي يجب أن تتجه نحوها شعوب الأمة مهما حول أعدائها حرف بوصلة العداء عنه .. مؤكداً أن الشعب اليمني لن يتخلى عن فلسطين ونصرة الشعب الفلسطيني والقدس والمقدسات الإسلامية.

وأكد بيان المسيرة أن الشعب اليمني حاضر في أي معركة ضد العدو الصهيوني ومناهضة الهيمنة الأمريكية وسياساتها العدوانية تجاه شعوب الأمة، وهو الموقف نفسه من العدو الصهيوني باعتبارهما وجهان لعملة واحدة.

وجدد البيان تأكيد أبناء الشعب اليمني على أن العدو الصهيوني ما كان له أن يتمادى في طغيانه ضد الشعب الفلسطيني، لولاء الدعم الأمريكي.

ودعا البيان، شعوب الأمة للعودة الجادة إلى القرآن الكريم، كونه الحل والمخرج لها، وكذا الاعتصام بحبل الله جميعاً والتمسك بتولي الله ورسوله والمؤمنين باعتبار ذلك عوامل أساسية في النصر والغلبة على الأعداء.

كما أكد البيان وقوف الشعب اليمني إلى جانب الأحرار في الضفة الغربية وعموم فلسطين ودعم حركات وأحرار محور المقاومة باعتبار ذلك واجباً دينياً وإيمانياً.

وأدان البيان ما تقوم به بعض الأنظمة العربية العميلة من خطوات وإجراءات تطبيعية مهينة مع العدو الصهيوني .. مؤكداً أن نهاية كل العملاء والمسارعين في التطبيع مع اليهود والنصارى هي الندامة والخسارة.

وحث بيان المسيرة الجماهيرية شعوب الأمة على رفع هتاف الحرية والبراءة من أعداء الأمة والمقاطعة للبضائع الأمريكية والصهيونية باعتبار ذلك خطوات عملية في مواجهة الأعداء.

