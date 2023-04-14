أخبار اليمن : 99 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة

99 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعةسجلّت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات قوى العدوان في محافظة الحديدة 99 خرقاً خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن من بين خروقات قوى العدوان، خمس غارات للطيران التجسسي على حيس، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضا تحليق 13 طائرة تجسسية في أجواء حيس، و24 خرقا بقصف مدفعي، و56 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.