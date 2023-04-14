شكرا لاهتمامكم بخبر بسبب “فستان البطانة”.. رانيا يوسف تفضح طليقها وتكشف سراً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن بسبب “فستان البطانة”.. رانيا يوسف تفضح طليقها وتكشف سراً



هاجمت الفنانة المصرية رانيا يوسف طليقها المنتج محمد مختار، بعد أن أعرب عن استيائه من ارتداء ابنته لـ”فستان البطانة” الشهير في أحد المهرجانات السينمائية.

وكتبت تعليقاً على فيديو نشرته مواطنتها الإعلامية أسما إبراهيم للقاء مع محمد مختار، جاء فيه: “ولما المدام مراتك كانت بتتباس وتقلع في الأفلام وعلى طول بالبيبي دول مكنتش بتزعل مش دي برضه المفروض إنها شرفك وعرضك ولا عشان كنت مستفيد؟”.

ردود رانيا يوسف على لقاء طليقها

كما أضافت “وأنت كنت فين طول الـ13 سنة اللي فاتوا في حياة بناتك كنت برضه زعلان ونِعم الأب”.

كذلك علّقت النجمة المصرية على فيديو خرج فيه طليقها وهو يعرض بعض الوثائق التي تؤكد أنه يدفع كل شهر مصاريف ابنتيه منها قائلة: “آلافات… لطيف إن الواحد يكذب ويصدّق نفسه، طول عمرك ممثل فاشل واللي بعتاك تقول الكلام ده أفشل منك، الحقيقة أنا مقامي أكبر من إن الواحد يرد على واحد زيك”.

وكان محمد مختار قد أبدى انزعاجه من ظهور ابنته بـ”فستان البطانة” الذي اشتُهرت به والدتها في وقت سابق وأثار أزمة شديدة وصلت إلى تقديم بلاغ إلى النائب العام ضدها وطلب اعتذار عن ارتدائه.

وقال خلال الجزء الثاني من لقائه في برنامج “حبر سرّي”: “زعلت جداً من ظهورها بالفستان، ومقدرتش أعمل حاجة، الأب حالياً هو الفلوس بيصرف وبس من غير ما يفتح بقه”.

كما أردف قائلاً “أنا على مدى 5 سنين مردتش على رانيا يوسف، ولكن الموضوع زاد، وأنا إديتها كل حاجة أعمل إيه تاني؟! ومعايا مستندات فيها ختمي وبصمتي، وحزين إني طالع أقول كدا، وهي قالت إني مش بصرف على بناتي، لكن أنا معايا ورق رسمي ومستندات، تثبت أن اللي قالته غلط، وببعت لها شهرياً 15 ألف جنيه أكل وشرب لبناتي، وكمان 800 ألف للتعليم بس!”.

وأكد المنتج المصري أن هناك عقد اتفاق بينه وبين الفنانة رانيا يوسف، ينص على أنه يجب ألا يفصح عن المشكلات بينهما، مشيراً إلى أن المحكمة ألزمته بدفع 15 ألف جنيه شهرياً لبناته، كما أنه يتم إيداع هذا المبلغ في حسابها بالبنك شهرياً، منوهاً بأنهم يعيشون مع الفنانة رانيا يوسف في فيلاتها، مؤكداً أن ابنته الكبيرة تعمل حالياً ولديها عمل خاص بها.

يشار إلى أن الفنانة رانيا يوسف كانت تزوجت من المنتج محمد مختار، رغم فارق السن بينهما، حيث أنجبت منه ابنتيها وانفصلا بعد زواج دام لمدة 12 عاما.