شكرا لاهتمامكم بخبر شاكيرا وصلت ميامي.. متى سيلتقي بيكيه أطفاله؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن شاكيرا وصلت ميامي.. متى سيلتقي بيكيه أطفاله؟



لا يتوقف الجدل الدائر حول الحياة الخاصة للمغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا بعد انفصالها عن شريكها قلب دفاع نادي برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه.

فعلى الرغم من المشاكل، إلا أن بيكيه كان حاضراً دائماً كأب للطفلين، إلا أنه حرم مؤخراً من لقائهما باستمرار بعد أن انتقلت شاكيرا للعيش في ميامي.

بعض الوقت

ومن المقرر أن يحتاج اللاعب الشهير إلى بعض الوقت لزيارة ميلان وساشا في الولايات المتحدة، حيث كشفت مصادر جديدة أن محامي بيكيه على اتصال بالفعل مع فريق شاكيرا القانوني لترتيب أول زيارة للاعب المتقاعد لأطفالهم في ميامي.

كما يُعتقد أن يسافر بيكيه إلى الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة القادمة من شهر أبريل/نيسان لرؤية أطفاله وفقاً لـ La Vanguardia.

ويُسمح له بقضاء بعض الوقت معهم لمدة تصل إلى 10 أيام في الشهر وخلال العطلة الصيفية.

في حين احتفظت شاكيرا بنسبة 70% من حضانة الأطفال وبيكيه بـ30%، طالما أنه يقضي 10 أيام في الشهر معهما.

انفصال مدوٍّ

يشار إلى أن شاكيرا، البالغة من العمر 45 عاما، وبيكيه 35 عاماً كانا أعلنا انفصالهما في يونيو 2022 بعد نحو 12 سنة من الارتباط، إذ تعارفا في كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا.

وجاء تأكيد الانفصال، بعدما ضجت وسائل الإعلام العالمية بأخبار عن خيانة بيكيه لشريكته مع طالبة شقراء في العشرينات من عمرها.

وللثنائي طفلان هما ميلان المولود في 22 يناير 2013، وساشا المولود في 29 يناير 2015.