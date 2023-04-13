أخبار اليمن : وصول أكثر من 20 ألف مهاجر أفريقي إلى اليمن في مارس

وصول أكثر من 20 ألف مهاجر أفريقي إلى اليمن في مارس
كشف تقرير أممي حديث عن وصول أكثر من 20 ألف مهاجر أفريقي إلى اليمن، خلال مارس الماضي.
وقالت منظمة الهجرة الدولية (IOM)، في تقرير أصدرته أمس الأربعاء، بأن مصفوفة النزوح (DTM) سجلت وصول 20.020 مهاجر في شهر مارس 2023م، وبنسبة زيادة قدرها 87% عن فبراير الماضي.
وأوضح التقرير، بأن غالبية المهاجرين المسجلين في مارس الماضي، دخلوا اليمن عبر محافظة لحج؛ وذلك بعدد 15.714 مهاجرا، فيما دخل البقية عبر محافظة شبوة؛ وبعدد 4.293 مهاجرا.
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