شكرا لاهتمامكم بخبر “بلاك روك” يكشف لـ”العربية” عن الاستراتيجية الاستثمارية الأفضل في الفترة الحالية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “بلاك روك” يكشف لـ”العربية” عن الاستراتيجية الاستثمارية الأفضل في الفترة الحالية



قال كريم شديد خبير ومدير استثمار في “BlackRock” إن حرب الفيدرالي الأميركي على التضخم لم تنته بعد، وهذا هو المستنتج من أرقام التضخم التي أعلنت ومحضر اجتماعات الفيدرالي.

وأضاف في مقابلة مع “العربية”، أننا نتوقع خلال الأشهر المقبلة أن يظل تركيز الفيدرالي على الوصول بمستويات التضخم عند 2%، ومن ثم فإنه سيرفع الفائدة في مايو/أيار ولن يعود لخفض الفائدة هذا العام.

وتوقع شديد أن يرفع الفيدرالي الفائدة 25 نقطة أساس في مايو المقبل ثم يتوقف عن زيادة الفائدة حتى نهاية العام.

وكشف أن القطاع المصرفي سيظل به بعض التقلبات وإن كانت البنوك في أوروبا في موقف جيد، أما في أميركا يمكن أن يشهد القطاع المصرفي بعض التذبذبات في الفترة المقبلة ولكنها ليست نظامية ولا نتوقع أزمة كبيرة.

وأشار إلى أن شركة “بلاك روك” تفضل سندات الشركات ذات الجودة العالية في الاستثمار على أسواق الأسهم في الوقت الحالي.

وتوقع أن يواصل سوق الأسهم التقلبات خاصة مع اتجاهات سلبية لنتائج أعمال الشركات التي ستبدأ بنهاية هذا الأسبوع، مع احتمالات أن يتأخر السيناريو السيئ لنتائج أعمال الشركات إلى الربع الثاني من العام الجاري.

وقال شديد :”المؤكد أن نتائج أعمال الشركات ستتضرر حينما يبدأ المستهلك أن يتعب بسبب التضخم، ومتوقع أن يكون النصف الثاني من العام صعبا للأسهم ونتائج الشركات”.

أوضح أن الاستراتيجية الاستثمارية الأفضل من وجهة نظر “بلاك روك” تفضل سندات الشركات على الأسهم وتفضل السندات الأوروبية على الأميركية، لأن أسعار سندات الشركات في أوروبا أرخص من أميركا، وتفضل أسهم الأسواق الناشئة خاصة مع إعادة فتح الاقتصاد في الصين.