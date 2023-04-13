شكرا لاهتمامكم بخبر لم نتفق مع مصر بعد على موعد بدء مراجعة البرنامج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن لم نتفق مع مصر بعد على موعد بدء مراجعة البرنامج



قال مسؤول بصندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إن مصر وصندوق النقد الدولي لم يتفقا بعد على موعد للمراجعة الأولية بموجب حزمة مالية بثلاثة مليارات دولار تم توقيعها في ديسمبر/كانون الأول.

وافق الصندوق في ديسمبر/كانون الأول على قرض تسهيل صندوق ممدد بثلاثة مليارات دولار لمصر التي تئن تحت وطأة ضغوط مالية حادة منذ الحرب في أوكرانيا التي كشفت تداعياتها مشاكل طويلة الأمد.

ويخضع صرف الحزمة في إطار برنامج 46 شهرا لثماني مراجعات، كان تاريخ أولها 15 مارس/آذار 2023، حسب ما ورد في تقرير خبراء الصندوق الذي نُشر في ديسمبر/كانون الأول.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور “نحن في حوار منتظم مع السلطات من أجل التحضير للمراجعة الأولية وبدأت الاستعدادات لها، وعندما نكون والسلطات مستعدين سنعلن موعدها”.

وأشار جهاد أزعور إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيتباطأ إلى 3.1% في 2023.

وأضاف أن النمو في البلدان المصدرة للنفط في المنطقة سيتباطأ إلى 3.1% في 2023 من 5.7% في 2022.