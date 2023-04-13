شكرا لاهتمامكم بخبر صورة تقلب التواصل.. هل هذه غرفة نوم إيلون ماسك؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن صورة تقلب التواصل.. هل هذه غرفة نوم إيلون ماسك؟



ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة لغرفة تضم فراشاً متواضعاً ممدوداً على الأرض ادعى ناشروها أنها لغرفة نوم رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك.

ويبدو في الصورة غرفة شبه خالية تضم فراشاً ممدوداً على الأرض وإلى جانبه حاسوبان محمولان. فيما علّق ناشرو الصورة بالقول: “صورة متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي لغرفة نوم إيلون ماسك مالك عملاق السيارات تيسلا وموقع تويتر”، وفق فرانس برس.

(فرانس برس)

كما حصدت الصورة آلاف التفاعلات عبر وسائل التواصل منذ ظهورها بهذه الصيغة باللغة الإنجليزية على حساب موثق عبر تويتر في العاشر من أبريل 2023.

في حين لم يتردد ماسك بالرد على التغريدة قائلاً: “ليس بالأمر المستبعد، لقد نمت على أريكة أحد الأصدقاء في عطلة نهاية الأسبوع الماضي”.

لمن تعود الغرفة؟

إلا أن الادعاء خطأ وغرفة النوم هذه لا تعود لماسك. إذ يرشد التفتيش عن الصورة إليها منشورة في مايو 2022 على حساب يهتم بشأن العملات الرقمية مرفقة بتعليق جاء فيه: “شقة جديدة بنفس نمط سابقتها”.

وقام صاحب الحساب نفسه بنشر صور لغرفة شبيهة جداً يختلف فيها شكل الأرضية لكن الفراش هو نفسه.

وكان صاحب الحساب قد ذكر في تغريدات عدة أن الصورة تعود لشقته.