شكرا لاهتمامكم بخبر صرف مليار دولار لأمن الغذاء في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن صرف مليار دولار لأمن الغذاء في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا



قال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، إنه تم صرف نحو مليار دولار لأمن الغذاء في العام المالي الحالي في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضاف بلحاج في مقابلة مع “العربية”، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، أنه مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية تحرك البنك الدولي سريعا لتخفيف آثارها على بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر ضخ تمويلات منذ أبريل 2022 بنحو مليار دولار لمصر وتونس ولبنان وجيبوتي.

وأوضح أنه تم تمويل مصر بقيمة 500 مليون دولار، وتونس بقيمة 120 مليون دولار، ولبنان بقيمة 160 مليون دولار، وجيبوتي بقيمة 20 مليون دولار.

وتابع: “نترقب التطورات في تلك البلدان خلال الأشهر المقبلة لدراسة مدى الحاجة إلى إمكانية توسع هذه التمويلات، خاصة للقطاع الزراعي بتلك الدول”.

وأشار إلى أن إجمالي المبالغ المرصودة من قبل البنك الدولي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقدر بنحو 5.6 مليار دولار خلال العام الجاري، قائلا :”العام المقبل نتطلع لتمويلات بنفس المستوى”.