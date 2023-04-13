عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن القلق يخيم على أعضاء “الفيدرالي” إزاء أزمة السيولة المصرفية



كشف محضر اجتماع الفيدرالي الأميركي في مارس عن قلق العديد من الأعضاء إزاء أزمة السيولة المصرفية الإقليمية.

وأظهر المحضر أنه من المرجح أن تؤدي تداعيات أزمة البنوك الأميركية إلى دفع الاقتصاد نحو الركود ‏خلال العام الجاري.

وعلّق صانعو السياسة على أن التطورات الأخيرة في القطاع المصرفي من المرجح أن تؤدي إلى شروط ائتمانية أكثر صرامة للأسر والشركات، وأن تؤثر على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم.

وأشار مسؤولو الفيدرالي إلى أنه من المناسب الاستمرار في رفع الفائدة لكبح معدلات التضخم.

كان اجتماع “الفيدرالي” السابق قد أسفر عن زيادة الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، ‏وهي الزيادة التاسعة على التوالي لتصل إلى النطاق بين 4.75% و 5%.‏