عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن السعودية.. التضخم السنوي ينخفض في مارس لأدنى مستوى خلال 8 أشهر



السعودية.. التضخم السنوي ينخفض خلال مارس الماضي إلى أدنى مستوى خلال 8 أشهر بيانات حكومية: ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية 0.1% على أساس شهري في مارس بيانات حكومية: صعود مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية 2.7% على أساس سنوي في مارس

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