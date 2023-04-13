عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن تعليق تداول سهم “المعمر لأنظمة المعلومات” في السوق السعودية بناءً على طلبها



أعلنت “تداول السعودية”، تعليق سهم شركة “المعمر لأنظمة المعلومات” في السوق ابتداءً من الساعة 12:15 مساءً و حتى الساعة 01:15 مساء اليوم الخميس. وقالت “تداول” في بيان، اليوم الخميس، إن التعليق جاء بناءً على طلب الشركة وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة، تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري. وأضافت أن فترة صيانة الأوامر ستبدأ الساعة 12:45 مساءً.

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