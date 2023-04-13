شكرا لاهتمامكم بخبر أسهم شركات السلع الفاخرة تقود المؤشر ستوكس 600 الأوربي لتحقيق مكاسب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن أسهم شركات السلع الفاخرة تقود المؤشر ستوكس 600 الأوربي لتحقيق مكاسب



ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس مدعومة بمكاسب في أسهم شركات السلع الفاخرة بعد تقرير أظهر تحقيق شركة إل.في.إم.إتش للأزياء مبيعات قوية في الربع الأول وبفعل الآمال بوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي لدورة التشديد النقدي بعد بيانات تضخم جاءت أقل من المتوقع.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% بحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش.

كما ارتفع المؤشر ستوكس 50 للأسهم القيادية 0.4% بعد أن بلغ أعلى مستوى له في 22 عاما أمس الأربعاء، وفق رويترز.

وقفز سهم “إل.في.إم.إتش”، أكبر شركة للمنتجات الفاخرة في العالم، 4.5% بعد الإعلان عن زيادة 17% في مبيعات الربع الأول التي تجاوزت التقديرات السابقة مع انتعاش الأعمال في الصين بشكل كبير.

كما زادت أسهم شركات أخرى مثل ريتشمونت السويسرية للسلع الفاخرة 3.8% وإيرميس الفرنسية 2.9%.

وفي بريطانيا، لم يطرأ تغير يذكر على المؤشر فايننشال تايمز 100 بعد أن أظهرت بيانات فشل الاقتصاد البريطاني في تحقيق نمو حسب التوقعات في فبراير/شباط إذ أثرت إضرابات العاملين في القطاع العام على الإنتاج.