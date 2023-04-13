عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “طاقة”الإماراتية ترتب لإصدارسندات دولارية خضراء



أظهرت وثيقة اليوم الخميس أن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة المعروفة باسم “طاقة”، فوضت بنوكا لترتيب إصدار محتمل لسندات خضراء مقومة بالدولار على شريحتين.

وتخطط الشركة للتواصل مع مستثمرين اعتبارا من اليوم 13 أبريل/نيسان،وقد يتبع ذلك إصدار سندات خضراء بحجم قياسي لأجل خمس سنوات ولأجل 10 سنوات، ويبلغ الحجم القياسي عادة 500 مليون دولار على الأقل وفقا لـ”رويترز”.

وكانت مجموعة “طاقة” أعلنت في فبراير الماضي عن نتائجها المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022، حيث سجّلت زيادة في دخلها الصافي الذي بلغ 8 مليارات درهم وذكرت أن نتائجها المالية القوية استندت على أعمالها المتعاقد عليها في قطاع المرافق، والتحسّن الملحوظ في أسعار السلع الأساسية.