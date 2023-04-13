عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا 29.1 % في 2022



قالت لجنة الدولة الأوكرانية للإحصاءات الخميس إن إجمالي الناتج المحلي لأوكرانيا انخفض بنسبة 29.1 %، في 2022 مقارنة بالعام الذي سبقه بسبب الغزو الروسي للبلاد. وشهدت أوكرانيا، التي تقاوم الغزو الروسي بفضل المساعدات العسكرية والمالية من الغرب، انهيار قطاعات كاملة من اقتصادها بسبب الحرب، بما في ذلك قطاع البناء الذي تراجع بنسبة 67.6%.

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