أخبار اليمن : المرتضى: غداً بدء عملية تبادل الأسرى

المرتضى: غداً بدء عملية تبادل الأسرى
أكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، عبدالقادر المرتضى تلقي اللجنة خطابا من الصليب الأحمر، بأن عملية تبادل الأسرى ستبدأ يوم غدٍ الجمعة.
وقال المرتضى في تغريدة له على "تويتر": "بعد إعلان جميع الأطراف جهوزيتهم لتنفيذ الصفقة المتفق عليها، تم إبلاغنا من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنهم سيبدؤون التنفيذ من يوم غدٍ الجمعة 23 رمضان 1444هـ الموافق 14 أبريل 2023م".
وأضاف: "نسأل الله التوفيق والعون في إنجاح هذه الصفقة وفي تحرير جميع الأسرى".
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