أخبار اليمن : إتلاف 30 طناً من الأجبان في أمانة العاصمة

إتلاف 30 طناً من الأجبان في أمانة العاصمة
أتلف مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة اليوم، أكثر من 30 طناً من الأجبان منتهية الصلاحية والتالفة.
وأوضح مدير مكتب الصناعة بالأمانة، ماجد السادة، أنه تم إتلاف هذه الكمية وفقًا للإجراءات القانونية، وبمشاركة عضو نيابة الصناعة بأمانة العاصمة.
ولفت إلى استمرار نزول اللجان الميدانية التابعة للمكتب وفروعه بالمديريات، للرقابة على الأسواق والمحال التجارية، وتثبيت القائمة السعرية المخفضة والالتزام بإشهار الأسعار.
وأكد الحرص على تعزيز إجراءات الرقابة وضبط المخالفات، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين والمتلاعبين بأقوات المواطنين.
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