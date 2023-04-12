شكرا لاهتمامكم بخبر وزير البيئة السعودي يوقع اتفاقيات إنشاء محطة مياه “رابغ 4” بالشراكة مع القطاع الخاص والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن وزير البيئة السعودي يوقع اتفاقيات إنشاء محطة مياه “رابغ 4” بالشراكة مع القطاع الخاص



وقّع وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي – رئيس مجلس المديرين للشركة “السعودية لشراكات المياه”، المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، اتفاقيات إنشاء مشروع محطة “رابغ 4 لإنتاج المياه المستقل” بمحافظة رابغ في منطقة مكة المكرمة، بسعة إنتاجية تبلغ 600 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميا.

وقال الفضلي، إن هذه الاتفاقيات تأتي تحقيقًا لأهداف وخطط منظومة المياه لتنفيذ مشاريع إنتاج المياه بالشراكة مع القطاع الخاص لخدمة منظومة الإمداد في مناطق المملكة كافة، مما يعكس إستراتيجيتها مع هذا القطاع لتنفيذ مشاريعها.

وأبان أن مشروع محطة “رابغ 4” سيعمل بشكلٍ مباشر لخدمة الحُجاج والمعتمرين، بالإضافة إلى المستفيدين في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مضيفًا أن المشروع يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتحسين جودة الخدمات، بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنفاق، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في الإنشاء والتشغيل والإدارة، وزيادة مساهمته في التنمية وفقًا لأهداف رؤية المملكة 2030، وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.

من جهته، أشار الرئيس التنفيذي للشركة “السعودية لشراكات المياه” المهندس خالد بن زويد القريشي، إلى أن التشغيل الفعلي للمشروع سيبدأ في الربع الأول من عام 2026م، وسيعمل باستخدام تقنية “التناضح العكسي”.

وأوضح أن المشروع سيسهم في خفض مستويات استهلاك الطاقة الكهربائية، وتحقيق مستويات عالية من الإنتاج المستمر، بالإضافة إلى تقليل تكاليف التشغيل، ودعم المحتوى المحلي عبر زيادة نسبة التوطين بالأعمال والموارد البشرية.

يُشار إلى أن مشروع محطة رابغ 4 لإنتاج المياه المستقل يعد المشروع الثامن في مشاريع إنتاج المياه المحلاة بالشراكة مع القطاع الخاص بعد إطلاق الإستراتيجية الوطنية للمياه، حيث تم طرح المشروع على المستثمرين بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO)، ولاقى اهتمام 39 شركة من بينها 20 شركة سعودية، وتم تأهيل 8 متقدمين منها، وقد تم اختيار التحالف صاحب العطاء المفضّل بعد منافسة جرت بين 3 تحالفات منها 3 شركات محلية وشركتان عالميتان وشركة خليجية، مضيفاً أن التحالف الفائز بالمشروع يتألف من شركة “أكوا باور” وشركة الحاج عبدالله علي رضا وشركاه ومجموعة المؤيد للمقاولات.

ويأتي هذا المشروع امتدادًا لعمليات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، في قطاع البيئة والمياه والزراعة، بعد توقيع العديد من المشاريع السابقة لإنتاج المياه المستقلة، ومعالجة مياه الصرف الصحي.