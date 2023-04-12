عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “رتال للتطوير” تساهم فى تأسيس صندوق”رمال بارك” بقيمة 65 مليون ريال



أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني عن الدخول في تأسيس صندوق”رمال بارك” وهو صندوق عقاري خاص بقيمة عينية ونقدية تقدر بنحو 65 مليون ريال وتمثل 33% من حقوق ملكية الصندوق. وذكرت الشركة في بيان لـ”تداول السعودية”، إن الصندوق يهدف لتطوير مجمع فاخر للأعمال ومجمع سكني وتجاري لمساحة أرضين متجاورتين تبلغ 54.503 ألف متر مربع في مدينة الخبر، مع ملاحظة أن مدة الصندوق خمس سنوات وتديره شركة بلوم للاستثمار السعودية، وستتولى شركة رتال للتطوير العمراني إدارة تطوير وتسويق المشروع. وأوضحت أن الأطراف ذوي العلاقة بالصندوق هم رئيس مجلس الإدارة عبدالله عبداللطيف الفوزان، ونائب رئيس مجلس الإدارة علي عبداللطيف الفوزان، وعضو مجلس الإدارة فوزان محمد الفوزان.

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