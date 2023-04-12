شكرا لاهتمامكم بخبر انتظروني بالعيد مع هيفاء وهبي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن انتظروني بالعيد مع هيفاء وهبي



حالة تجاوب فريدة من نوعها حصلت عليها مقابل الأدوار التي قدمتها في رمضان لتتصدر خلال الساعات الماضية التريند بشكل كبير وتثير ضجة غير عادية، إنها النجمة جومانا مراد التي تمكنت بأدائها المميز والمؤثر في مشهد وفاة زوجها بمسلسل “عملة نادرة” وبكائها العميق في أن تقتنص إشادات الجمهور، الذين عبروا عن إعجابهم بكاريزما جومانا وحضورها. فتمكنت من أن تلفت انظار متابعي الحلقة بمشهد في غاية الروعة بسبب أدائها وتعبيرها الصادق عند رؤية نعش زوجها ميلاد وظهر عليها حالة من الحزن الشديد و”كسرة الضهر” علي رحيل حبيبها..

جومانة مراد – من حسابها على انستغرام

ويعد هذا العمل عودتها للدراما التلفزيونية بعد غياب عامين لانشغالها فى السينما بأكثر من عمل فضلا عن مسلسل 45 حلقة وهو “مفترق طرق”، بالإضافة إلي عودتها للدراما الصعيدية بعد سنوات طويلة…

تعودين للدراما الصعيدية بعد غياب دام أكثر من 18 عاما من خلال “عملة نادرة”؟

بالفعل، فآخر عمل تلفزيوني من الدراما الرمضانية قدمته عام 2005 وكان “قلب حبيبة” مع الراحلة سهير البابلي، وسعدت عندما عرض علي مسلسل “عملة نادرة” لأعود إليها مجددا بعد كل تلك السنوات، وأقدم من خلاله شخصية فتاة من الصعيد تدعى دميانة..، وهي المرة الأولى التي أقدم فيها نوعية تلك الأدوار، فلقد جذبني الدور نفسه عندما عقدت عدة جلسات مع فريق العمل، وسعدت بأن تكون عودتي للدراما بعد عامين مع هذه المجموعة المميزة.

وكيف وجدتي العمل عندما عرض عليك؟

العمل مكتوب بطريقة حرفية، فهو من تأليف وكتابة مدحت العدل، والحقيقة إني وجدت الدور جميلا ومكتوبا بطريقة مختلفة عن الأدوار التي قدمتها من قبل، ولذلك وافقت على الفور، فشخصية “تريز” ثرية للغاية وأنا أحب كثيرًا الشخصيات المركبة التي تسمح للفنان بأن يخرج كل طاقته التمثيلية، كما أنني سبق وعملت مع الشركة المنتجة أكثر من مرة وحققت نجاحات كثيرة، وسعدت بفريق العمل بالكامل، وأيضا بالتعاون مع ماندو العدل فهو من المخرجين المميزين.

جومانة مراد – من حسابها على انستغرام

مع تقديمك لعمل صعيدي بعد سنوات طويلة هل وجدتي أي صعوبة؟

بالرغم من أن الشخصية مختلفة وجديدة ولم أقدمها من قبل، ولكن لم يكن هناك مشكلة بالنسبة لي في موضوع اللهجة الصعيدية والتي تقف عائقا أمام الكثيرين، فلقد قدمت من قبل شخصية صعيدية، كما أنني احب موضوع اللهجات وأتقنها بسرعة، وهناك مصحح لغوي قوي موجود منذ البروفات ومازال حتى في وقت التصوير للتصحيح.

تقومين بتصوير عملين في نفس الوقت؟

بالفعل ما زال التصوير مستمرا خلال شهر رمضان، وهو أمر مرهق بشدة، حيث أشارك أيضا في مسلسل “بابا المجال” مع فريق عمل آخر، وأقدم من خلاله شخصية فتاة شعبية، وأنا أحب تلك النوعية من الشخصيات لأنها تبرز قدراتي التمثيلية بشكل أكبر.

وكيف تقومين بالتنسيق بينهما؟

من خلال جدول عمل يتم التنسيق فيه بين الشركتين حتى يتم تصوير المشاهد المطلوبة مني في كل عمل في مواعيدها خاصة وإننا نعمل على الهواء مباشرة، وهو أمر مجهد أحيانا، ولكن ردود الأفعال التي تصلنا على العمل الذي نقدمه تنسينا التعب والمجهود الكبير الذي يحدث من فريق عمل ضخم سواء أمام الكاميرا أو خلفها في كلا من العملين.

جومانة مراد – من حسابها على انستغرام

حدثينا عن مسلسل “بابا المجال”؟

سعيدة بالعمل مع مصطفى شعبان، فتجمعنا في الأساس علاقة صداقةقوية، وسعيدة بالتعاون معه في المسلسل الذي شعرت منذ قراءتي للسيناريو أنه سيكون مفاجأة للجمهور، وهو ماحدث والحمدلله، فلقد وصلتني مجموعة من ردود الفعل المبشرة عن الدور الذي أقدمه في العمل، فهو ليس كوميدي، ومقدم بحرفية شديدة، ومكتوب بطريفة محترفة.

وتعودين في “بابا المجال” لتقديم شخصية شعبية؟

أحب هذه الشخصيات وأرى أن بها الكثير من التفاصيل والأداء المختلف، وهي شخصية جديدة وراهنت بأنها ستكون مفاجأة للجمهور، والحمدلله تحقق ما كنت أتمناه حتى الآن، كما أن المسلسل يناقش عدة قضايا هامة تخص المجتمع، منها الفرق بين الخير والشر.

وماذا عن الجديد لديك بعد رمضان؟

انتهيت من تصوير دورها في مسلسل “مهب الريح” المكون من 45 حلقة، والذى أجسد فيه شخصية محامية تعمل في مكتب محاماة يمتلكه اياد نصار، والعمل بطولة هند صبرى، ماجد المصري، إياد نصار، نهى عابدين، هدى المفتى، علي الطيب، مؤمن نور عدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات، والعمل إخراج أحمد خالد موسى.

وماذا عن السينما خاصة وإنك متغيبة عنها منذ فيلم “الحفلة” عام 2013؟

سأقوم بتصوير أول مشاهدي فى فيلم “ع الزيرو” مع النجم محمد رمضان، بعد شهر رمضان، فتصوير الفيلم متوقف حالياً لانشغال أبطاله بمسلسلاتهم الرمضانية، كما سيعرض أيضا فيلم “يوم 13” والذي أشارك فيه كضيفة شرف وهو عودة للتعاون مرة اخرى مع المنتج وائل عبدالله بعد 9 نسنوات من فيلم “الحفلة” وأنا أحب العمل معه جدا، وأيضا سيعرض لي فيلم “رمسيس باريس”والذي أظهر فيه بشخصيتي الحقيقية كضيف شرف أيضا مع اللبنانية هيفاء وهبى والمقرر طرحه في دور العرض السينمائية خلال موسم عيد الفطر المقبل 2023.