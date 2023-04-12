صنعاء تحذر من استمرار نهب ثروات اليمن النفطية والمعدنية
حذرت وزارة النفط والمعادن، من استمرار نهب ثروات اليمن النفطية والمعدنية من قبل حكومة المرتزقة والشركات التي ما تزال تعمل ضمن أراضي الجمهورية اليمنية الواقعة تحت سلطة حكومة الإنقاذ الوطني.
وأشارت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم، إلى أنه رغم الهدنة والمحاولات الحثيثة لرئيس المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني من أجل السلام، إلا أن هناك من يستمر في نهب الثروات المعدنية إلى اليوم.
وقالت البيان" إننا في وزارة النفط والمعادن نتابع ذلك عن كثب، وسنعمل مع الجهات المختصة على ردع وتوقيف أي نهب للثروة المعدنية ونحتفظ بحقنا القانوني في مُساءلة كل من له صله بعملية النهب سواء كانوا أفراد أو شركات أو غير ذلك، وسنعمل بكل الطرق على استرداد كافة الأموال والثروات المنهوبة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : صنعاء تحذر من استمرار نهب ثروات اليمن النفطية والمعدنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.