شكرا لاهتمامكم بخبر “أرامكو” توقع مذكرة تفاهم مع “السعودية للقهوة” لتطوير إنتاج البن في المملكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “أرامكو” توقع مذكرة تفاهم مع “السعودية للقهوة” لتطوير إنتاج البن في المملكة



وقّعت أرامكو السعودية والشركة السعودية للقهوة، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لتعاونٍ إستراتيجي غير ربحي بهدف تطوير إنتاج البن وصناعة القهوة في المملكة، والارتقاء بهذه الصناعة إلى مستويات مستدامة لتكون علامة تجارية وطنية منافسة.

وبموجب المذكرة، تواصل الشركة “السعودية للقهوة” ما بدأته “أرامكو” من خلال مبادراتها للمواطنة في دعم صناعة القهوة وتدريب مزارعي منطقتي جازان وعسير والتوسع في تلك المبادرة.

وتستهدف المذكرة تقديم دعم كامل لسلسلة القيمة الخاصة بمنتج القهوة، وكذلك تقديم الاستشارات التي تعزز أفضل الممارسات لتشغيل مركز تطوير القهوة في محافظة الدائر الذي تعمل “أرامكو” على إنشائه بالتعاون مع هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، والذي يخدم مزارعي المنطقة إلى جانب التوسع في تسويق البن على المستوى المحلي وتصديره إلى الأسواق العالمية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

ويمثل هذا التعاون مع الشركة “السعودية للقهوة” منعطفًا مهمًا لمبادرات المواطنة في “أرامكو” التي تواصل إسهاماتها الملموسة في دعم مبادرات الصناعات الصغيرة، ومن ذلك البرنامج الذي أُطلق في عام 2016م لتدريب مزارعي البن على أحدث وسائل الزراعة المستدامة لإنتاج البن في منطقة جازان، وتحسين وسائل الإنتاج والتسويق الأفضل للبن الذي يمثّل جزءًا من الاقتصاد والإرث السعودي.

وتعزز هذه الشراكة جهود تطوير صناعة القهوة في مجالات الزراعة، والأبحاث، والابتكار، والتسويق، وتفتح المجال لتبادل الخبرات، وإكمال جهود أرامكو السعودية السابقة في تطوير صناعة القهوة السعودية، وجعلها أكثر تنافسية على الصعيد العالمي”.

وتدعم “السعودية للقهوة” إنتاج البن من خلال تطويره وتعزيز حضوره بين أجود أنواع البن في العالم، من خلال توطين إنتاجه، وتسويقه عالميًا، إلى جانب الاستثمار في قطاعات جديدة، ودعم الشباب من روّاد الأعمال في مجال صناعة القهوة محليًا.