عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن وول ستريت تفتح على ارتفاع طفيف مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم



فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع طفيف اليوم الثلاثاء في ظل ترقب المستثمرين بيانات التضخم التي قد تحدد الخطوات التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) فيما يتعلق بالسياسة النقدية.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 0.23 نقطة عند الفتح إلى 33586.75 نقطة.

وبدأ المؤشر ستاندرد آند بورز 500 التداول على ارتفاع 1.18 نقطة أي 0.03% عند 4110.29 نقطة، وفق رويترز.

وتراجع المؤشر ناسداك المجمع عند الفتح 4.11 نقطة أي 0.03% إلى 12080.24 نقطة.