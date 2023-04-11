شكرا لاهتمامكم بخبر صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.8% في 2023 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.8% في 2023



خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي للعام 2023، لكنه توقع أن تتجنب المناطق الاقتصادية الرئيسية الركود، وفقًا لبيانات صادرة عن اجتماعاته الربيعية الثلاثاء.

وتوقع الصندوق في تقرير حديث، نموا عالميا بنسبة 2.8% في 2023، بانخفاض طفيف عن تقديراته السابقة في يناير/كانون الثاني (-0.1 نقطة مئوية)، كما توقع نمواً بنسبة 3% في 2024 (-0.1 نقطة مئوية أيضًا).

من ناحية أخرى رفع الصندوق توقعاته بالنسبة للولايات المتحدة خلال العامين، مقدّرا أن يشهد اقتصادها نموا بنسبة 1.6% في 2023 (0.2 نقطة) و1.1% في 2024 (+0.1 نقطة)، وفقا لوكالة فرانس برس.

وتوقع صندوق النقد الدولي، انخفاض أسعار النفط الخام بنسبة 24.1% إلى 73.1 دولارا للبرميل في عام 2023.

وقال الصندوق، إن الانخفاض في أسعار النفط سيصل إلى 65.4 دولارا في عام 2026.

وذكر الصندوق في تقريره، أنه في عام 2022 كان متوسط سعر النفط الخام 96.4 دولار للبرميل، وسينخفض في عام 2023 بمقدار 23.3 دولار.

وتابع :”في عام 2024، سينخفض هذا الرقم بنسبة 5.8% أخرى، بينما من المتوقع أن تظل أسعار السلع غير النفطية دون تغيير تقريبا”.