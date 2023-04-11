شكرا لاهتمامكم بخبر قرار رفع الحظر عن “تويتر” في روسيا يعود إلى هيئة الرقابة على الاتصالات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن قرار رفع الحظر عن “تويتر” في روسيا يعود إلى هيئة الرقابة على الاتصالات



أعلن الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن قرار رفع الحظر عن “تويتر” في روسيا الاتحادية هو ضمن اختصاص الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات والمعلومات والإعلام “روس كوم نادزور”.

وقال بيسكوف لوكالة “تاس”: “يجب توجيه هذا السؤال إلى الهيئة المختصة – روس كوم نادزور، سيكون عليها أن تقرر ما إذا كانت جميع الشروط قد تم الوفاء بها، حتى الآن هناك عدد كبير من المواد التي لا تفي بالمتطلبات”.

وتعليقاً على تصريحات مالك “تويتر”، رجل الأعمال إيلون ماسك، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصفه بمجرم حرب لدعمه أوكرانيا، قال بيسكوف: “من الواضح أنه تم تضليل ماسك أو تم إبلاغه بشكل خاطئ.. لم يقل بوتين ذلك أبدا”.

واقترح نائب رئيس لجنة شؤون سياسة المعلومات في الدوما، أنطون غوريلكين، أمس الاثنين، النظر في إمكانية رفع الحظر من “تويتر” ردا على سماح الموقع مجدداً بالوصول إلى حسابات الهيئات الروسية.

وأكدت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات والمعلومات والإعلام “روس كوم نادزور” أنها لا ترى حاجة لذلك، لأن إدارة شبكة “تويتر” لم تقم حتى الآن بإزالة 1.3 ألف مادة محظورة.

وتم حظر الوصول إلى “تويتر” في روسيا بناء على طلب مكتب المدعي العام بتاريخ 24 فبراير 2022.