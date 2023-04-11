شكرا لاهتمامكم بخبر انخفاض مبيعات “إيرباص” الفصلية مع استمرار مشاكل سلاسل التوريد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن انخفاض مبيعات “إيرباص” الفصلية مع استمرار مشاكل سلاسل التوريد



سلمت شركة “إيرباص” 127 طائرة في الربع الأول، بانخفاض 9% عن العام السابق، مع نقص أجزاء مثل المحركات في العام الجديد.

وقالت أكبر شركة لتصنيع الطائرات التجارية في العالم يوم الثلاثاء في بيان إن إجمالي عدد الطائرات التي تم تسليمها في مارس بلغ 61 طائرة، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

ويعقّد انخفاض حصيلة الربع الأول من وصول شركة إيرباص إلى هدفها المتمثل في زيادة عمليات التسليم إلى 720 طائرة هذا العام.

بدأت شركة صناعة الطائرات الأوروبية بداية بطيئة في يناير، حيث سلمت 20 طائرة فقط بعد أن أشارت إلى قيود سلسلة التوريد والتي عرقلت عملية الإنتاج.

وقالت المحللة في “جيفريز”، كلوي ليماري، في مذكرة بحثية الأسبوع الماضي، إن الشركة ستحتاج إلى تعويض النقص بإنتاج أعلى خلال بقية العام، متوقعة انخفاض في الربع الأول.

بدوره، حذر الرئيس التنفيذي، غيلوم فوري، من أن نقص قطع الغيار سيضر بالصناعة لبقية العام على الأقل.

وسلمت “إيرباص” 661 طائرة في عام 2022، بعد خفض هدفها الأولي. وسلمت أكثر من 140 طائرة في الربع الأول من العام الماضي.

وأجبر نقص قطع الغيار شركة إيرباص، ومقرها في تولوز بفرنسا، على إبطاء خطة طموحة لزيادة إنتاج عائلة A320 من الطائرات ضيقة البدن ذات الممر الواحد.

وتستهدف شركة صناعة الطائرات الأوروبية 65 وحدة بحلول نهاية عام 2024، مع زيادة أخرى إلى 75 وحدة في عام 2026. وكلا الهدفين متأخران بحوالي عام عن توقعات “إيرباص” السابقة.

وقالت “إيرباص” إن إجمالي مبيعات الربع الأول بلغ 142 بعد الإلغاءات. فيما بلغ مجموع أوامر التصنيع الصادرة في مارس نحو 18 وحدة بنفس المقياس.

ومن المقرر أن تقوم شركة “بوينغ” بالإبلاغ عن الطلبات والتسليمات في وقت لاحق يوم الثلاثاء.