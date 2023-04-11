شكرا لاهتمامكم بخبر الذهب يرتفع فوق 2000 دولار للأونصة وسط ترقب لبيانات التضخم الأميركية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن الذهب يرتفع فوق 2000 دولار للأونصة وسط ترقب لبيانات التضخم الأميركية



زادت أسعار الذهب مع تراجع الدولار اليوم الثلاثاء، بعد انخفاضها أكثر من 1% في الجلسة الماضية، بينما يترقب المستثمرون هذا الأسبوع بيانات التضخم الأميركية التي قد تؤثر في مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.48% إلى 2000.98 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:17 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.52% إلى 2014.2 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1% مما يجعل المعدن الأصفر أقل سعرا بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى، نقلاً عن وكالة “رويترز”.

ويترقب المستثمرون بيانات أسعار المستهلكين الأميركيين التي من المقرر صدورها غدا الأربعاء بحثا عن مزيد من الوضوح بشأن اتجاه أسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية للمركزي الأميركي في مايو/أيار.

وأدى تقرير قوي للتوظيف في الولايات المتحدة صدر يوم الجمعة لظهور رهانات على أن يرفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة الشهر المقبل، وتتوقع السوق بنسبة 71.3% زيادة بمقدار 25 نقطة أساس وفقا لخدمة فيدووتش التابعة لمؤسسة سي.إم.إي.

وترتفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا مع زيادة أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.59% إلى 25.02 دولار للأونصة بينما زاد البلاتين 0.87% إلى 1006.02 دولار وصعد البلاديوم 1.06% إلى 1438.58 دولار.