عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “أميانتيت” السعودية تتحول للربحية بمليوني ريال في الربع الأول



تحولت شركة أميانتيت العربية السعودية إلى تحقيق صافي أرباح قدرها مليوني ريال في الربع الأول من العام 2023، مقارنة بتكبدها خسائر في الفترة المماثلة من العام الماضي بلغت نحو 6 ملايين ريال.

وأوضحت الشركة أن الأسباب وراء تحولها إلى الربحية في الربع الأول من هذا العام تعود بشكل أساسي إلى زيادة حجم الطلبات الجديدة وتسجيل زيادة في أرباح استثمارية بقيمة 4 ملايين ريال.

وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة 32.696 مليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، تعادل نسبة 33.03% من رأس المال البالغ 99 مليون ريال.