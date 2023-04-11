عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “المنافسة” السعودية تغرم 14 شركة أسمنت لاتفاقها على رفع الأسعار



أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة في السعودية، قراره بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، على شركات أسمنت الصفوة، وأسمنت المدينة، وأسمنت أم القرى، وأسمنت الجوف، وأسمنت القصيم، وأسمنت نجران، وأسمنت المنطقة الجنوبية، وأسمنت المتحدة الصناعية، وأسمنت اليمامة، وأسمنت الرياض (شركة الأسمنت الأبيض السعودي)، والأسمنت العربية، والأسمنت السعودية، وأسمنت ينبع، وأسمنت حائل، لثبوت انتهاكها للفقرة (1) من المادة (الرابعة) من نظام المنافسة.

وتنص الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) ، على الآتي: “تحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة سواءً أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية، إن كان الهدف من هذه الممارسات والاتفاقيات أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن، أي ممارسة تحد من المنافسة بين المنشآت، وفقاً للشروط والضوابط المبينة في اللائحة وبخاصة ما يأتي: التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض، أو التثبيت، أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروع.

وتضمنت القرارات، إيقاع غراماتٍ ماليةٍ قدرها 10 ملايين ريال، على كل منشأة مع نشر القرارات على نفقتها، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وتهيب الهيئة بجميع المنشآت الالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المُشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية، داعية جميع المنشآت العاملة في السوق إلى الاطلاع على دليل الامتثال عبر موقع الهيئة الإلكتروني.