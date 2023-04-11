شكرا لاهتمامكم بخبر جفاف الطقس وتهديد روسيا بالعمل خارج اتفاق الحبوب يدفعان القمح للارتفاع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن جفاف الطقس وتهديد روسيا بالعمل خارج اتفاق الحبوب يدفعان القمح للارتفاع



قال متعاملون إن العقود الآجلة للقمح في مجلس شيكاجو للتجارة ارتفعت يوم الاثنين، إذ تسبب الطقس الجاف في تعريض محصول القمح بمدينة كانساس الأميركية للخطر، كما أدى تهديد روسيا بالعمل خارج اتفاق تصدير الحبوب الذي توسطت فيه الأمم المتحدة إلى رفع الأسعار.

وقال محللون إن أسعار الذرة أغلقت أيضا على ارتفاع، بينما انخفضت أسعار فول الصويا وسط توقعات بتحسن المحصول بسبب الطقس الدافئ والجاف في الولايات المتحدة.

وقال وزارة الزراعة الأميركية في تقرير إن 27% من محصول القمح الشتوي تتراوح جودته من جيدة إلى ممتازة نزولا من 28% قبل أسبوع.

وارتفعت عقود القمح الأكثر تداولا في مجلس شيكاجو للتجارة عند التسوية ثلاثة سنتات إلى 6.78 دولار ونصف السنت للبوشل، وصعد القمح الشتوي الأحمر الصلد تسليم مايو/أيار 11.5 سنت إلى 8.76 دولار للبوشل.

وصعدت الذرة عند التسوية 10.5 سنتا إلى 6.54 دولار للبوشل، بينما زاد فول الصويا عند التسوية 5.5 سنتا إلى 14.87 دولار وربع سنت للبوشل.

هددت روسيا يوم الجمعة بالعمل خارج اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، ما لم تُزل العقبات أمام صادراتها الزراعية، بينما توصلت المحادثات في تركيا إلى أن إزالة العقبات شرط ضروري لتمديد الاتفاق إلى ما بعد الشهر المقبل.

وأظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية يوم الاثنين أن صادرات الحبوب الأوكرانية لموسم 2022/23 بلغت 38.8 مليون طن حتى العاشر من أبريل/نيسان.

وشملت المحاصيل التي أنتجتها أوكرانيا خلال الموسم الممتد من يوليو/تموز الماضي إلى يونيو/حزيران المقبل نحو 13.3 مليون طن من القمح و22.8 مليون طن من الذرة و2.31 مليون طن من الشعير.