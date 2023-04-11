شكرا لاهتمامكم بخبر اتفرج حادث سير مروع كاد أن يؤدي لكارثة بأحد الطرق السريعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن اتفرج حادث سير مروع كاد أن يؤدي لكارثة بأحد الطرق السريعة



شهد أحد شوارع مدينة إسكيشهر شمال غرب تركيا، أمس الاثنين، حادثا مروعاً كاد أن يؤدي لكارثة. فقد أصيب 14 شخصًا، بينهم 12 جنديًا، في حادث مروري شمل حافلة ركاب ومركبة عسكرية وشاحنة صغيرة.

وأظهر مقطع فيديو، تم التقاطه بواسطة كاميرا مراقبة مثبتة بالشارع، وانتشر بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي بتركيا، تدهور حافلة النقل بعرض الشارع بعد أن صدمت المركبة العسكرية، مما أدى إلى اصطدامها بالشاحنة الصغيرة.

ورغم قوة الاصطدام، إلا أنه لم يتسبب بأي وفيات، وقد تم نقل المصابين للمستشفيات لتلقي العلاج.

وقع الحادث بالقرب من طريق إسكيشهير- سيتجازي السريع، بحسب ما ورد بموقع “يني شفق” Yeni Şafak التركي.

وقد وصلت فرق الإسعاف والإطفاء والشرطة إلى مكان الحادث على الفور تم إرسال فرق الدرك والصحة والإطفاء إلى موقع الحادث، حيث قامت الفرق بنقل الأشخاص العالقين في المركبات، كما تم نقل 14 شخصًا، من بينهم 12 عسكريا، إلى المستشفيات.

وبحسب الفريق الطبي، فإن اثنين من المصابين حالتهم حرجة.

وقد تم إحالة سائق الحافلة إلى قسم الشرطة للتحقيق، فيما تم إغلاق طريق اسكيشهير – سيتجازي السريع، أمام حركة المرور لمدة ساعتين بسبب الحادث، إلى أن تم نقل المصابين وسحب المركبات.

ويعد هذا الحادث، واحداً من بين مئات الحوادث التي تشهدها باستمرار عموم الطرقات التركية لاسيما في اسطنبول، ثاني أكبر مدن البلاد وأكثرها ازدحاماً.

وعادة ما يتسبب سوء الأحوال الجوية والطقس كتساقط الثلوج وهطول الأمطار في فصل الشتاء، بحوادث سير مميتة في تركيا.

وتشهد تركيا سنوياً آلاف الحوادث المميتة يحصل أكثرها في مدينة إسطنبول.