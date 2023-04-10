أخبار اليمن : إحالة 50 متهماً في قضايا فساد إلى النيابة

إحالة 50 متهماً في قضايا فساد إلى النيابةناقش اجتماع في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، اليوم، برئاسة رئيس الهيئة، القاضي مجاهد أحمد عبدالله، نتائج إجراءات التحري والضبط والتحقيق في ست قضايا فساد، التي تمت بالتنسيق مع جهاز الأمن والمخابرات ومباحث الأموال العامة.

وأقرت الهيئة إحالة 50 متهماً على ذمة هذه القضايا إلى نيابة الأموال العامة المختصة بقضايا الفساد بوقائع فساد الإضرار بمصلحة الدولة والاقتصاد الوطني والعملة الوطنية، وتهريب عملة أجنبية وغسل العائدات الإجرامية، والتهرب الجمركي بحجم تعاملات مالية غير مشروعة، وضرر بلغ 5 ملايين و227 ألف دولار، ومبلغ 20 مليوناً و727 ألف ريال سعودي، ضُبط منها مليونان و567 ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى ضرر بمبلغ 21 مليوناً و390 ألف ريال يمني.

كما أقرت الهيئة اتخاذ تدابير وإجراءات تعّقب المتهمين الفارين والأموال والمتحصلات المهربة في الداخل والخارج.

ووافقت الهيئة على مسودة وثيقة معايير النزاهة في مؤسسات الدولة؛ تنفيذاً للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022-2026م.

واستعرض اجتماع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد مقترح تطوير الهيكل التنظيمي للهيئة بما يتوافق مع مهامها في القانون وإستراتيجية مكافحة الفساد، ومتطلبات الرؤية الوطنية لبناء الدولة، وأرجأت استكمال مناقشته إلى اجتماع مقبل.