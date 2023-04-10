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مجلس إدارة “الحكير للسياحة” يوصي بتجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى 1 ريال

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شكرا لاهتمامكم بخبر مجلس إدارة “الحكير للسياحة” يوصي بتجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى 1 ريال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن مجلس إدارة “الحكير للسياحة” يوصي بتجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى 1 ريال

أعلنت شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية “الحكير للسياحة”، عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية للشركة، بتجزئة القيمة الأسمية للسهم من 10 ريالات للسهم إلى 1 ريال للسهم.

وقالت الشركة في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الاثنين، إن عدد أسهم الشركة سيصبح 315 مليون سهم بدلا من 31.5 مليون سهم مع التزام الشركة باستكمال ما يلزم من إجراءات ذات العلاقة.

وأضافت أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات في حينها.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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