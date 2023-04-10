عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن جهاز الاستثمار العماني يطرح 36 فرصة استثمارية بـ 1.5 مليار ريال



أعلن جهاز الاستثمار العماني عن 36 فرصة استثمارية في قطاعات متنوعة بقيمة تتجاوز 1.5 مليار ريال عماني. وقال مدير عام التنويع الاقتصادي بجهاز الاستثمار العُماني، هشام الشيدي، إن عرض الفرص الاستثمارية يعزز من تعاون الجهاز وتكامله مع بقية الجهات الحكومية والخاصة. وتتوزع الفرص على عدد من القطاعات أبرزها التكنولوجيا والخدمات والسياحة بالإضافة إلى التعدين والقطاع الصحي.

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