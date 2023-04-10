عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن أرامكو تعلن نتائج الربع الأول من 2023 في 9 مايو المُقبل



تعتزم شركة أرامكو السعودية، إعلان نتائج وتوزيعات الأرباح للربع الأول من عام 2023، يوم الثلاثاء 9 مايو 2023، وفقاً لموقعها الإلكتروني.

كانت شركة أرامكو السعودية، قد أعلنت عن نتائجها المالية لعام 2022 كاملًا، حيث سجّلت صافي دخل قياسي بلغ 604 مليارات ريال (161.1 مليار دولار)، ما يمثّل أعلى أرباح سنوية لها كشركة مُدرجة في السوق المالية.

وأعلنت أرامكو السعودية عن توزيعات أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من عام 2022 بقيمة 73.2 مليار ريال (19.5 مليار دولار). وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.3326 ريال.