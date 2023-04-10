عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “اتصالات” الإمارات تستحوذ على 50.03% في تطبيق “كريم” مقابل 400 مليون دولار



أعلنت مجموعة &e “اتصالات الإمارات”، اليوم الاثنين عن استحواذها على حصة 50.03% في تطبيق “كريم” بقيمة استثمار 400 مليون دولار.

وقالت مجموعة&e في بيان لسوق أبوظبي المالي، إن استثمارها في “كريم” سيؤدي إلى تسريع تطوير الشركة وإنشاء تطبيق إقليمي متميز.

وأضافت أنه سيتم فصل أعمال شركة “كريم” الخاصة بخدمات سيارات الأجرة والمملوكة بالكامل لشركة “أوبر” من تطبيق careem super App، بينما ستبقى مساهمة في التطبيق.

وسيتم تمويل قيمة الاستثمار البالغة 400 مليون دولار من الرصيد النقدي الحالي، ولا ترتبط الصفقة بأطراف ذات علاقة.

وأوضحت مجموعة &e ، أنه بالرغم من الأثر المالي المتوقع طفيف على نتائج الأعمال والمركز المالي للمجموعة، غير أنه يوفر فرصة مهمة للنمو والتنويع بالإيرادات على المدى الطويل.