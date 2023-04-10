لبوزه يعزي بوفاة القيادي المؤتمري الدبيلي
بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، الدكتور قاسم لبوزه، برقية عزاء ومواساة بوفاة القيادي المؤتمري بمحافظة الضالع، ناجي ناصر الدبيلي، الذي وافاه الأجل يوم الاحد 9 ابريل 2023، في احد مستشفيات العاصمة صنعاء، وذلك إثر مرض مفاجئ الم به، وبعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.
وأشار نائب رئيس المؤتمر الى عدد من مناقب الفقيد كواحد من قيادات المؤتمر النشطة، والتي ساهمت بفعالية منذ تأسيس المؤتمر في مختلف الأنشطة والاستحقاقات الانتخابية، منوها كذلك الى حضور الفقيد الاجتماعي وجهوده في الإصلاح بين الناس وما حظي به من تقدير ومحبة في الأوساط الاجتماعية.
وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد/ حسن ناجي الدبيلي، وإخوانه، وكافة آل الدبيلي في الرياشية مديرية دمت بمحافظة الضالع، عبّر الدكتور قاسم لبوزه، باسمه ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر وانصار المؤتمر الشعبي العام، عن أحر التعازي وعظيم المواساة بهذا المصاب الجلل.
سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنآ إليه راجعون".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : لبوزه يعزي بوفاة القيادي المؤتمري الدبيلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.