أخبار اليمن : الشريف يعزي بوفاة الشيخ بلال صالح البجلي

الشريف يعزي بوفاة الشيخ بلال صالح البجليبعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ بلال صالح البجلي، شيخ عزلة البجالية بمديرية الشغادرة، بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وأشاد الشريف في البرقية التي بعث بها إلى الشيخ عادل بلال صالح البجلي وإخوانه، بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية المشرفة وسعيه النبيل لحل الخلافات بين المواطنين وإصلاح ذات البين والذي اكسبه تقدير واحترام الجميع.

وعبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه بهذا المصاب وعظيم مواساته وتعازيه الحارة لأسرة الفقيد وكافة آل البجلي بمديرية الشغادرة محافظة حجة.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".