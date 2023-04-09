أخبار اليمن : توقعات باستمرار الأمطار على هذه المحافظات

توقعات باستمرار الأمطار على هذه المحافظاتتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار الرعدية المتفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، وضباب في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة بعضها غزيرة مصحوبة بحبات البرد أحياناً خلال فترتي الظهيرة والمساء على محافظات حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار، ريمة، إب والضالع.

وذكر أنه يتوقع هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات تعز، لحج، أبين، البيضاء، شبوة، هضاب ووادي حضرموت والمهرة، وعلى الساحل الغربي والسواحل الجنوبية والشرقية وكذا المناطق الداخلية منها.

وأشار إلى احتمال وجود ضباب وسحب منخفضة كثيفة على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، وهبوب رياح نشطة إلى قوية تتراوح أقصى سرعة لها ما بين 25 إلى 35 عقدة جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي : حجة : 55.3 ملم، المحويت : 36.7، ذمار : 24.3، صنعاءـ المطار : 16.8، عمران : 7، حدة ـ القطاع : 6، ريمة : 3.2 ، صعدة : 1.0 ملم.

كما هطلت أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات والصحارى وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية ومن تدفق السيول في الشعاب والوديان والمجازفة بعبورها، داعياً إلى الاحتماء من العواصف الرعدية والحذر من الانهيارات الصخرية والطينية على الطرقات الجبلية.

كما حذر من التدني في مدى الرؤية الافقية أثناء قيادة المركبات على الطرقات والمنعطفات الجبلية بسبب السحب المنخفضة الكثيفة والضباب.

ونبه المركز الصيادين ومرتادي البحر في جنوب البحر الاحمر وباب المندب من اضطراب وارتفاع الموج.