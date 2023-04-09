عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “دار المعدات” توقع عقد تشغيل مركز حرس الحدود الطبي بالرياض بـ 68.84 مليون ريال



أعلنت شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن توقيع عقد مشروع تشغيل مركز حرس الحدود الطبي بالرياض مع حرس الحدود. وقالت الشركة في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الأحد، إن قيمة العقد تقدر بنحو 68.84 مليون ريال (شاملاً ضريبة القيمة المضافة). وأضافت أن مدة تنفيذ العقد 3 سنوات. وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك أثر مالي إيجابي على إيرادات الشركة خلال الربع الثاني من العام المالي 2023م.

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