شكرا لاهتمامكم بخبر صورة عمرو دياب في عزاء والد دينا الشربيني تثير ضجة.. ماذا حدث؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن صورة عمرو دياب في عزاء والد دينا الشربيني تثير ضجة.. ماذا حدث؟



بعد إعلان النجمة المصرية دينا الشربيني وفاة والدها وتعزية عمرو دياب لها، انتشرت صورة للأخير في مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقف في مجلس عزاء ادعى النشطاء أنها من تعزية والد الفنانة.

وأثارت صورة عمرو دياب جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثيرت أسئلة الكثيرين حول ما إذا كانت هذه الصورة حقيقية وهل بالفعل حضر العزاء أم لا؟

في المقابل، رد بعض متابعي ومحبي الهضبة على تلك الأخبار بأنه لم يحضر عزاء والد دينا الشربيني، وأن الصورة المتداولة تعود إلى أربعة أعوام سابقة أثناء حضوره عزاء والد المنتج حمادة إسماعيل، الذي رحل عن عالمنا عام 2019.

دينا الشربيني في عزاء والدها

وكان والد دينا الشربيني قد توفي يوم الثلاثاء الماضي؛ حيث أعلنت خبر الوفاة عبر حسابها بموقع “إنستغرام”، معربة عن حزنها الشديد لفقدانه.

وكتبت بطلة المسلسل الرمضاني “كامل العدد”: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الحبيب السيد محمد الشربيني برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة.. صلاة الجنازة الأربعاء بعد صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس”.

بدوره، نشر عمرو دياب تغريدة عبر حسابه على “تويتر” لتعزيتها، وكتب “خالص العزا للنجمة دينا الشربيني في وفاة والدها المغفور له بإذن الله تعالى السيد محمد الشربيني تغمده الله برحمته وألهم الأهل الصبر والسلوان”.

واستقبلت دينا الشربيني عزاء والدها يوم الجمعة الماضي، في مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس، وحرص العديد من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء لكن عمرو دياب لم يكن من بينهم.