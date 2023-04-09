شكرا لاهتمامكم بخبر عمالقة التكنولوجيا الصينيون يطاردون “Chat GPT”.. منافس جديد من “علي بابا” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن عمالقة التكنولوجيا الصينيون يطاردون “Chat GPT”.. منافس جديد من “علي بابا”



باتت مجموعة “علي بابا القابضة” أحدث عمالقة التكنولوجيا الصينيين في الرد على تطبيق الدردشة الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي “ChatGPT”، وسط السباق المستمر لإنتاج منافس محلي لروبوت الدردشة الناجح من “OpenAI”.

وكشفت شركة الحوسبة السحابية التابعة للمجموعة “Alibaba Cloud” عن الخدمة، المسماة “Tongyi Qianwen”، يوم الجمعة من خلال حسابها الرسمي على “ويشات”، كما فتحت “تشات بوت” لإجراء اختبار تجريبي بدعوة فقط لعملاء الشركات.

تربط شروط استخدام برنامج الدردشة الآلي تطويره بأكاديمية “دامو” – مجموعة البحث العلمي الداخلية التابعة لشركة علي بابا – حيث أكدت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة في فبراير أن معهدها البحثي يعمل على روبوت محادثة للذكاء الاصطناعي (AI).

وقدمت أكاديمية “دامو”، لغتها لتطوير الذكاء الاصطناعي المعروفة باسم “LLM” لأول مرة باسم “AliceMind” في سبتمبر الماضي عندما كشف عنها نائب رئيسها تشو جينغرين، في المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي. ووصفه بأنه نموذج متعدد الوسائط مدرب مسبقاً قادر على معالجة أنواع مختلفة من المدخلات بما في ذلك النصوص، والصور، والصوت، والفيديو، وفقاً لما ذكرته “ياهوو فاينانس”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

واقترح عضو مجلس إدارة الشركة الذي قدم AliceMind أنه يمكن استخدام نموذج اللغة في مجموعة واسعة من المجالات بما في ذلك التجارة الإلكترونية، والمدينة الذكية، والرعاية الصحية، والزراعة، والتصوير بالهواتف الذكية، والقيادة الذاتية، وإنترنت الأشياء (IoT).

وقالت “Damo”، سابقاً أن “LLM” قد تم استخدامه بالفعل من قبل العملاء وفي مئات سيناريوهات التطبيقات الداخلية، بما في ذلك الاندماج في Taobao.

تعد LLM، التي يتم تدريبها من خلال التعلم الآلي، أساس روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل “ChatGPT”، مما يسمح لها بالإجابة على الاستفسارات المعقدة، وإنشاء كتابات مفصلة، أو تعليمات برمجية، أو أي محتوى آخر. بينما كانت الصين رائدة عالمياً في بعض مجالات الذكاء الاصطناعي، أنتجت الولايات المتحدة أكثر من نصف نماذج اللغات والوسائط المتعددة الضخمة في العالم العام الماضي، وفقاً لأحدث تقرير عن مؤشر الذكاء الاصطناعي من جامعة ستانفورد.

وتمكن عدد قليل من الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي من اختبار Tongyi Qianwen حتى الآن، لكن البعض نشر بالفعل مقارناتهم مع “Ernie Bot” من “بايدو”، وChatGPT من “OpenAI”، وجاءت المقارنات لتؤكد التقارب الكبير بين التطبيقات الثلاثة مع تميز كل منهم في جانب سواء التعامل مع اللغات المحلية أو الفطرة السليمة أو مهارات الكتابة.

ويأتي إطلاق “علي بابا” للخدمة الشبيهة بـ “ChatGPT” بعد أسابيع فقط من كشف منافستها “بايدو” النقاب عن “Ernie Bot”.