شكرا لاهتمامكم بخبر 3.1 مليون زائر دولي لـ”دبي” خلال شهرين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن 3.1 مليون زائر دولي لـ”دبي” خلال شهرين



استقبلت إمارة دبي نحو 3.1 مليون زائر دولي خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، بزيادة قدرها 41.6 % مقارنة بنحو 2.19 مليون زائر في الفترة المقابلة من العام 2022.

وكشفت بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي أن منطقة أوروبا الغربية شكلت ما نسبته 22 % من عدد الزوار الدوليين لدبي، فيما شكلت منطقتا دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب آسيا ما نسبته 16% من إجمالي الزوار لكل منهما، وبلغت حصة منطقة روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية نسبة 15 %، فيما وصلت حصت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 14%.

واستحوذت الأميركتان على نسبة 7 % من إجمالي نسبة الزوار الدوليين حسب المنطقة، وساهمت كل من منطقة شمال وجنوب شرق آسيا بنسبة 6 %، وإفريقيا 4 %، فيما بلغت نسبة الزوار من منطقة “أسترالاسيا” 2 % وفقا لـ”وام”.

وجاءت الهند في صدارة قائمة أبرز الأسواق الموفدة لزوار دبي، بنحو 401 ألف زائر بزيادة 130%، ثم روسيا 229 ألف زائر بنمو 67 % وعمان 201 ألف زائر بارتفاع 106 %، والمملكة المتحدة 196 ألف زائر بنمو 18 %، والسعودية 183 ألف زائر، وألمانيا 134 ألف زائر، بزيادة 74 %، والولايات المتحدة 132 ألف زائر بارتفاع 69 %.

و ارتفع عدد المنشآت الفندقية في دبي إلى 813 منشآة بنهاية فبراير الماضي، بزيادة 7 % مقارنة بنحو 763 منشأة في نهاية فبراير 2022، لمواكبة النمو السريع لقطاع السياحة والارتفاع الكبير في أعداد الزوار الدوليين.

وزاد عدد المنشآت الفندقية في الإمارة بنسبة 14 % مقارنة بنحو 716 منشأة في نهاية فبراير 2019 قبل الجائحة، ما يعني إضافة 97 منشأة فندقية جديدة على مدار الأعوام الثلاثة الماضية.

وارتفع عدد الغرف الفندقية التي توفرها هذه المنشآت إلى 148 ألفا و450 غرفة وشقة فندقية في نهاية فبراير الماضي، بزيادة بنسبة 7 %، مقارنة بنحو 139 ألفا و69 غرفة وشقة فندقية في نهاية فبراير 2022.

وسجلت المنشآت الفندقية في الإمارة متوسط معدل إشغالات وصل إلى 84 % في نهاية فبراير الماضي حيث بلغ متوسط إشغالات الفنادق المصنفة بـ “ثلاث نجوم” و”نجمة” نحو 84 % والفنادق من فئة ” أربع نجوم” نحو 86 % و”خمس نجوم” نحو 82 %، فيما بلغ متوسط إشغالات الشقق الفندقية الفخمة 88 %، والشقق الفندقية المتوسطة 87 %.

وسجل متوسط مدة إقامة نزلاء الفنادق نحو 4 ليال فندقية، مقابل 3.5 ليلة في الفترة نفسها من 2019، ووصل عدد الغرف المحجوزة إلى نحو 7.28 مليون ليلة مبيت، مقابل 6.3 مليون ليلة مبيت في الفترة نفسها من 2022.