عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن تسلا تخفض أسعار جميع مركباتها الكهربائية للمرة الثانية هذا العام



قررت شركة تسلا تقرر تخفيض أسعار جمع مركباتها الكهربائية للمرة الثانية هذا العام وستقلص الشركة أسعار أغلى طرازين وهما “إس” و”إكس” بمقدار 5 آلاف دولار لكل منهما، وفقا لوكالات أنباء.

وعدّل مجلس إدارة شركة “تسلا” سياسته حول ضمانات الأسهم، ووضع حدا أقصى لمبلغ القرض الإجمالي الذي يمكن أن يحصل عليه إيلون ماسك بضمان أسهمه عند أقل من 3.5 مليار دولار أو 25% من قيمة السهم المرهونة.

وفي بيان السياسات الذي تم تقديمه الأسبوع الماضي، وصفت شركة صناعة السيارات الكهربائية سياسة تختلف عن الإيداعات السابقة وتفرد ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” بهذه المعاملة.

وقال الإيداع إن الحد الأقصى لمبلغ القرض المضمون من خلال الأسهم المرهونة لا يمكن أن يتجاوز “فيما يتعلق بمديرنا التنفيذي، أقل من 3.5 مليار دولار أو 25% من القيمة الإجمالية للأسهم المرهونة”. وهو المبلغ الذي لم يتم تضمينه في بيان السياسات السابق.