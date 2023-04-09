عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن توقعات باستمرار رفع الفائدة من قبل “الفيدرالي” لكبح معدلات التضخم



تشير توقعات الاقتصاديين إلى بقاء أرقام التضخم الأساسي في الولايات المتحدة مرتفعة في مارس على أساس سنوي، الأمر الذي قد يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.

ومن المرجح أن يسجل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة 5.6% على أساس سنوي في مارس، وهو ما يمثل تسارعا مقارنة بأرقام فبراير السابقة 5.5%.

من جهة أخرى، توقع الاقتصاديون زيادة أسعار المستهلكين 0.4% على أساس شهري في مارس، بتراجع طفيف عن الشهر الأسبق 0.5%.

يُذكر أن محضر اجتماع “الفيدرالي” في الفترة ما بين 21 إلى 22 مارس سيوفر أدلة حول مسار السياسة النقدية، بالإضافة إلى إشارات حول صحة النظام المصرفي والإقراض.