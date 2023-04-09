شكرا لاهتمامكم بخبر “ديوا” تعلن إطلاق القمر الاصطناعي النانوي الثاني الشهر الحالي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “ديوا” تعلن إطلاق القمر الاصطناعي النانوي الثاني الشهر الحالي



أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي – “ديوا”، اكتمال استعداداتها لإطلاق قمرها الاصطناعي النانوي الثاني من طراز “6U” لتطبيقات الاستشعار عن بعد خلال شهر أبريل الحالي، وذلك ضمن برنامج الهيئة للفضاء “سبيس دي”.

وتعتزم الهيئة إطلاق “ديوا – سات 2” على متن صاروخ “فالكون 9” التابع لشركة “سبيس إكس” من قاعدة فاندنبرغ الجوية في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

وتم تصميم وتطوير القمر الاصطناعي النانوي في مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، بالتعاون مع شركة “نانو أفيونيكس” – NanoAvionics – في ليتوانيان نقلاً وكالة أنباء الإمارات “وام”.

ويتميز القمر الاصطناعي الجديد بكاميرا عالية الدقة “4.7 متر” ستستخدم لمهام مراقبة الأرض وتوفر الكاميرا عالية التباين تصويراً مستمراً في 7 نطاقات طيفية من ارتفاع مداري يقدر بنحو 500 كيلومتر كما يتضمن القمر الاصطناعي الجديد أجهزة خاصة بقياس حجم غازات الدفيئة باستخدام الأشعة تحت الحمراء.

وستتمكن هيئة كهرباء ومياه دبي من خلال الاستخدام المشترك لصور “ديوا سات-2” وقياسات إنترنت الأشياء من “ديوا سات-1” في تحسين الأداء التشغيلي لمحطات إنتاج الطاقة وتحلية المياه من خلال توفير تقديرات دقيقة لدرجة حرارة ونسبة ملوحة مياه البحر، والكشف عن المد الأحمر، إضافة إلى توقع ومراقبة تشكّل الضباب.

يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي، أطلقت “ديوا – سات 1” في شهر يناير 2022، ويستخدم تقنية الاتصال “LoRa IoT” وهي نوع من البروتوكول اللاسلكي الجديد المصمم للاتصالات طويلة المدى ومنخفضة الطاقة، لتوسيع تغطية شبكة الاتصالات الأرضية الحالية.

وتعد الهيئة أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم تطلق أقماراً اصطناعية نانوية لتحسين أنشطة التخطيط والعمليات والصيانة ويسهم استخدام اتصال شبكة الأقمار الاصطناعية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة الألواح الشمسية الكهروضوئية في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة.