شكرا لاهتمامكم بخبر “طيبة للاستثمار” توقع اتفاقية ملزمة للاستحواذ على “دور للضيافة” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “طيبة للاستثمار” توقع اتفاقية ملزمة للاستحواذ على “دور للضيافة”



أعلنت شركة طيبة للاستثمار، اليوم الأحد، عن إبرامها اتفاقية تنفيذ ملزمة مع شركة “دور للضيافة” تم الاتفاق بموجبها على قيام شركة “طيبة” بتقديم عرض لمساهمي شركة “دور” للاستحواذ على جميع أسهم شركة “دور” مقابل إصدار أسهم جديدة في شركة “طيبة”.

وسيكون تنفيذ الصفقة بموجب أحكام اتفاقية التنفيذ عن طريق استحواذ شركة “طيبة” على جميع أسهم شركة “دور” والبالغ عددها 100 مليون سهم عادي بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم الواحد من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

وذلك مقابل قيام شركة “طيبة” بإصدار 100 مليون سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد لصالح مساهمي شركة “دور” ويشار إليها بـ”أسهم العوض” من خلال زيادة رأس مالها من نحو 1.605 مليار ريال إلى 2.605 مليار ريال.

وتبلغ نسبة زيادة رأس مال “طيبة” 62.32%.

وبعد إتمام الصفقة، سيحصل مساهمو شركة “دور” المقيدون في سجل المساهمين لشركة “دور” بنهاية ثاني فترة تداول بعد صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالصفقة لكل من الشركتين، على أسهم جديدة في شركة “طيبة” وفقاً لمعامل المبادلة، والذي بموجبه سيحصل مساهمو شركة “دور” على سهم واحد في شركة “طيبة” مقابل كل سهم يملكونه في شركة “دور”.

كما سيُلغى إدراج أسهم شركة “دور” من السوق المالية السعودية وستصبح شركة مملوكة بالكامل من قبل شركة “طيبة”.

وبناءً على معامل المبادلة وسعر الإغلاق لسهم شركة “طيبة” البالغ 29.5 ريال كما في 6 أبريل 2023 فإن تقييم سعر سهم “دور” لأغراض الصفقة يبلغ 29.5 ريال.