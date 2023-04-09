شكرا لاهتمامكم بخبر ارتفاع أرباح “المراعي” 51% إلى 636 مليون ريال في الربع الأول والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن ارتفاع أرباح “المراعي” 51% إلى 636 مليون ريال في الربع الأول



أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة المراعي، ارتفاع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 50.5% في الربع الأول من 2023، إلى نحو 635.96 مليون ريال، مقابل نحو 422.53 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح شركة المراعي بنسبة 78.7% في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 355.82 مليون ريال في الربع الرابع من 2022.

وفي بيان على “تداول السعودية”، اليوم الأحد، أرجعت “المراعي” زيادة الأرباح في الربع الأول من العام الجاري، على أساس سنوي، إلى عدة أسباب منها تحقيق مكاسب تتعلق بدخول أول 10 أيام من شهر رمضان في الربع الأول من 2023، بالإضافة إلى دعم (لمرة واحدة) مقابل إجراءات الأمن الغذائي التي اتخذتها “المراعي” ومقدار هذه المكاسب والدعم للمرة الواحدة 149 مليون ريال (وهو ما يمثل نموا بنسبة 35% في صافي الربح على أساس سنوي).

وأضافت أن ربح الشركة الطبيعي المعدل نما بنسبة 16% نتيجة نمو الإيرادات بنسبة 9%، وكان النمو القوي للإيرادات واضحا في جميع البلدان والمنتجات والقنوات على مستوى العملة المحلية. وانخفضت إيرادات مصر بالريال السعودي على أساس سنوي بسبب تأثير انخفاض قيمة الجنيه المصري.

وارتفع الربح التشغيلي بنسبة 19% نظراً لأن الربع الأول من العام الحالي شهد استقراراً في تكلفة السلع عالميا مقارنة بالتكاليف في أوقات سابقة، لا سيما المتعلقة بالمواد الخام للأعلاف الزراعية (الذرة وفول الصويا والبرسيم) ومع ذلك استمر ارتفاع تغطية المخزون في التأثير على تكلفة نفقات البضائع المباعة. وساهم التحكم الجيد في التكاليف، وخاصة للمبيعات والتسويق وكذلك للنفقات العامة والادارية، بشكل كبير في نمو الأرباح التشغيلية.