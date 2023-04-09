عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “أكوا باور” تتسلهم شهادة التشغيل التجاري لشركة “جزله لتحلية المياه”



أعلنت شركة أكوا باور عن استلامها من الشركة السعودية لشراكات المياه شهادة التشغيل التجاري لشركة جزله لتحلية المياه الواقعة بمدينة الجبيل بالمملكة العربية السعودية حيث تعمل المحطة بقدرة 600 ألف متر مكعب يوميا من المياه المحلاه.

وقالت شركة أكوا باور في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الأحد، إنها تمتلك حصة قدرها 40.2% في شركة جزله لتحلية المياه.

وتوقعت أن يظهر الأثر المالي لتشغيل المشروع على نتائج الشركة المالية في الربع الثاني من عام 2023.

يذكر أن مشروع شركة جزله لتحلية المياه المحلاة يعتبر أول مشروع يطرح من قبل الشركة السعودية لشراكات المياه في المنطقة الشرقية حيث يحتوي المشروع على أربع خزانات للمياه بسعة 600 ألف متر مكعب.

وعلى مستوى المحتوى المحلي ضخ المشروع قرابة 850 مليون ريال سعودي في الاقتصاد الوطني لتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية المحتوى المحلي والإسهام بشكل أكثر فعالية في تحقيق المستهدفات التنموية لرؤية المملكة 2030.